Шесть баскетболисток УГМК получили вызов в российскую сборную

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор вызваны шесть баскетболисток УГМК: защитники Евгения Белякова, Елена Беглова, Виктория Завьялова, нападающие Татьяна Петрушина, Раиса Мусина и центровая Наталья Виеру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, сбор стартовал 2 февраля в подмосковном Новогорске. Спортсмены будут готовиться к двум ближайшим отборочным матчам чемпионата Европы-2019. Всего тренерский штаб женской сборной России вызвал на сбор 16 баскетболисток.

Отборочный турнир завершится в ноябре текущего года. В группе "С" отборочного турнира вместе с российской сборной выступят команды Венгрии, Литвы и Албании. Каждая из команд проведет по шесть матчей.

На чемпионат отправятся восемь победителей групп, а также шесть из восьми лучших команд среди занявших вторые места.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии.