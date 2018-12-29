В Курганской области более 500 семей получили долгожданный "маткапитал"

В Курганской области 568 семей получили выплату за рождение второго ребенка, которую ждали более двух лет. Областные власти полностью погасили задолженность за региональный материнский капитал. Такая информация прозвучала сегодня на итоговом совещании департамента образования и науки, сообщили Накануне.RU в правительстве Курганской области.

"Все полученные деньги мы распределили, они поступают на лицевые счета людей. Все, что обещали, будем стараться делать максимально четко и корректно", - сообщил врио губернатора Вадим Шумков.

Напомним, региональный материнский капитал — субсидия из областного бюджета на погашение части ипотечного кредита при рождении ребенка. Ее получатели — семьи, возраст каждого из супругов в которых не более 35 лет, оформившие заем через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

Вадим Шумков обозначил приоритеты на следующий год: строительство детских садов, ремонты социальных учреждений в рамках инвестиционной программы, замена ветхих соцобъектов на модульные. Глава региона отметил, что в следующем году будут построены девять детских садов-яслей. Пять садиков и три пристроя к уже имеющимся дошкольным учреждениям — запланированы на 2020-2021 гг.

"Мы постарались закрыть все обязательства по зарплате и по просроченным долгам во внебюджетные фонды по бюджетным учреждениям, это порядка 1,5 млрд руб. Также добавили средств на приобретение жилья детям-сиротам, это 83 млн руб. - дополнительно к тем объемам - 450 млн руб., которые были заранее распланированы на 2018 г.", - сказал глава региона.