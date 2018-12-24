"Для нас это большие деньги". Вадим Шумков пообещал зауральским семьям расплатиться по долгам за материнский капитал

Глава Зауралья Вадим Шумков пообещал, что до конца этого года или в начале следующего все семьи, которые ждут выплату за рождение второго ребенка, получат деньги.

Из бюджета на эти цели уже выделено около 200 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Шумков отметил, что для региона 202 млн рублей, которые задолжали перед семьями - это большие деньги.

"Сейчас мы приняли решение произвести полный расчет долгов за региональный материнский капитал. Людям гарантировали получение денег, они под эти деньги взяли квартиры, вступили в ипотеку, ожидая, что будет поступление средств из областного бюджета. Пришли, а им сказали: денег нет. Ситуация безобразная", - отметил глава региона.