СКР возбудил уголовное дело после схода лавины в Хабаровском крае

Следователи Хабаровского края возудили дело после схода лавины в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия "Многовершинный", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Сход произошел внезапно при проведении работ. Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ".

"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для вылета на место происшествия готовится следственно-оперативная группа.

Как сообщало Накануне.RU, в Хабаровском крае сегодня произошел сход лавины, под завалами оказались сотрудники золотодобывающего предприятия "Многовершинный", двое человек погибли.