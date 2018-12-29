29 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО

СКР возбудил уголовное дело после схода лавины в Хабаровском крае

Следователи Хабаровского края возудили дело после схода лавины в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия "Многовершинный", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Сход произошел внезапно при проведении работ. Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ".

"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для вылета на место происшествия готовится следственно-оперативная группа.

Как сообщало Накануне.RU, в Хабаровском крае сегодня произошел сход лавины, под завалами оказались сотрудники золотодобывающего предприятия "Многовершинный", двое человек погибли.

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СКР возбудил уголовное дело после схода лавины в Хабаровском крае

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Теги: Хабаровский край, сход, лавина, снег, МЧС



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