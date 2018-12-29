29 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО

В Хабаровском крае произошел сход лавины: двое погибли

В Хабаровском крае произошел сход лавины, под завалами оказались сотрудники золотодобывающего предприятия "Многовершинный", несколько человек все еще остаются под снегом, есть погибшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что все, кого смогли извлечь из-под завалов, - это полный состав спасательной группы предприятия, которая отправилась на помощь первому пострадавшему на компрессорной станции, но не дошла, так как тоже попала под лавину. "Механика компрессорной станции все еще ищут", - уточнили в ведомстве.

Всего на данный момент из-под лавины извлечены девять сотрудников предприятия. Двое из них скончались. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю Накануне.RU в свою очередь сообщили, что ведутся поиски одного работника предприятия, который оказался под снегом в результате схода снежных масс, его судьба пока остаётся неизвестной.

"Также стало известно, что в момент происшествия в бытовке штольни находился ещё один сотрудник предприятия. Его местонахождение сейчас известно поисковым группам, мужчина подаёт сигнал фонарём, ведутся работы по расчистке выхода из бытовки для его освобождения из снежного плена", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать 55 человек и 6 единиц техник от предприятия и местной пожарной части. Глубина снега в районе завала превышает 2 метра, что осложняет работу техники.

В Николаевском районе, где находится "Многовершинный", действует режим ЧС.

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В Хабаровском крае произошел сход лавины: двое погибли

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Теги: Хабаровский край, сход, лавина, снег, МЧС



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