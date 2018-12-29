29 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

В Кургане на Мяготина автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Кургане автобус сбил женщину. У пострадавшей несколько переломов.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел 28 декабря на улице Мяготина: водитель автобуса ПАЗ 32054 допустил наезд на женщину 1982 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получила различные телесные повреждения: перелом локтевого отростка, перелом ключицы и ушибленную рану головы. Пострадавшая госпитализирована во 2-ю горбольницу Кургана.

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей по всей Курганской области.

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В Кургане на Мяготина автобус сбил женщину на пешеходном переходе

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Теги: Курган, ДТП, автобус



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