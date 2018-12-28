28 Декабря 2018
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Общество Курганская область

Инспекторы ДПС будут ловить по всей Курганской области пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД Зауралья 29 декабря выйдут на дороги региона ловить пьяных водителей.

Полицейские проводят такие мероприятия постоянно, заранее информируют о дне, когда будут усилены посты ДПС, однако любителей выпить это не останавливает и они все равно садятся за руль подшофе.

Жесткий контроль и неотвратимость наказания в отношении таких водителей совершенно справедливы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Если вы стали свидетелем того, как пьяный человек садится за руль, позвоните в ГИБДД и сообщите марку, госномер, модель, цвет транспортного средства, а также его возможное местонахождение по номерам 8(3522) 25-64-90, 25-65-72.

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Инспекторы ДПС будут ловить по всей Курганской области пьяных водителей

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Теги: рейд, ГИБДД, Зауралье, Курганская область, Нетрезвый водитель



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