Инспекторы ДПС будут ловить по всей Курганской области пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД Зауралья 29 декабря выйдут на дороги региона ловить пьяных водителей.

Полицейские проводят такие мероприятия постоянно, заранее информируют о дне, когда будут усилены посты ДПС, однако любителей выпить это не останавливает и они все равно садятся за руль подшофе.

Жесткий контроль и неотвратимость наказания в отношении таких водителей совершенно справедливы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Если вы стали свидетелем того, как пьяный человек садится за руль, позвоните в ГИБДД и сообщите марку, госномер, модель, цвет транспортного средства, а также его возможное местонахождение по номерам 8(3522) 25-64-90, 25-65-72.