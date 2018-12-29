29 Декабря 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В мэрии югорского города объяснили закрытие спорткомплекса ради корпоративов "Лукойла"

Спорткомплекс "Олимп" – единственный зал в Урае, способный вместить 400 человек. Администрация Урая объяснила закрытие спортивного комплекса ради корпоративов компании "Урайнефтегаз", принадлежащей "Лукойлу". В мэрии заверили, что с 25 декабря "Олимп" работает в штатном режиме, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале декабря генеральный директор "Урайнефтегаз" Сергей Яскин попросил главу Урая Анатолия Иванова перераспределить запланированные в "Олимпе" мероприятия в другие спорткомплексы города с 10 декабря в связи с корпоративным празднованием нового года и подготовкой к нему.

Начальник управления по физкультуре и спорте Вадим Архипов пояснил, что все секции и запланированные мероприятия перешли в спортивный комплекс "Старт".

"На основании уставной деятельности МАУ ДО ДЮСШ "Старт" был заключен договор аренды помещения ФСК "Олимп" с 10.12.2018 г. по 24.12.2018 г. Фактически с 10.12.2018 г. по 14.12.2018 г. частично продолжал оказывать платные услуги населению ФСК "Олимп". На основании приказа директора МАУ ДО ДЮСШ "Старт" тренировочные занятия отделения дзюдо были перенесены во дворец спорта "Старт". Всего переведено во дворец спорта "Старт" 214 человек", - сообщила Накануне.RU и.о. начальника пресс-службы администрации города Урай Наталья Иноземцева.

ФСК Олимп Урай(2018)|Фото: yandex.ru/maps

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев попросил главу Урая Анатолия Иванова проверить появившиеся в СМИ сведения о закрытии спортивного комплекса "Олимп" ради корпоративов компании "Урайнефтегаз", принадлежащей "Лукойлу". По словам парламентария, из-за решения мэрии сотни детей вынуждены две недели заниматься в якобы "непригодных условиях".

В администрации Урая сведения о "непригодных условиях" опровергли.

"Тренировочные занятия проводились в специализированном зале борьбы в соответствии с требованиями СанПина. Все запланированные мероприятия прошли в соответствии с утвержденным единым календарным планом. Учебно-тренировочный процесс выполнен в полном объеме", - добавили в пресс-службе мэрии.

С 25 декабря "Олимп" работает в штатном режиме, заверила Наталья Иноземцева.

Выбор спорткомплекса "Олимп" площадкой для корпоративов "Лукойла" в администрации объяснили так: "ФСК "Олимп" является единственным залом на территории города, способным вместить около 400 человек".

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В мэрии югорского города объяснили закрытие спорткомплекса ради корпоративов "Лукойла"

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Теги: лукойл, урайнефтегаз, урай, физкультурно-спортивный комплекс олимп, фск олимп, новогодний корпоратив



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