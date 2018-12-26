26 Декабря 2018
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Главу Урая попросили проверить закрытие спорткомплекса ради корпоративов "Лукойла"

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев попросил главу Урая Анатолия Иванова проверить появившиеся в СМИ сведения о закрытии спортивного комплекса "Олимп" ради корпоративов компании "Урайнефтегаз", принадлежащей "Лукойлу". По словам парламентария, из-за решения мэрии сотни детей вынуждены две недели заниматься в якобы "непригодных условиях", передает корреспондент Накануне.RU.

"Как утверждают представители спортивного сообщества города, сотни детей, занимавшихся в "Олимпе", из-за этого решения были выселены в другой комплекс практически на две недели и вынуждены заниматься в непригодных для этого условиях. Глава управления по физической культуре и спорту Вадим Архипов в сложившейся ситуации, впрочем, проблемы не видит", - говорится в обращении Артема Зайцева, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Депутат попросил Анатолия Иванова провести проверку по указанным фактам и в случае необходимости принять меры.

По словам очевидцев, 21-22 декабря глава Урая Анатолий Иванов, который сам является выходцем из "Урайнефтегаза" и имеет звание ветерана труда ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", принял участие в корпоративах в СК "Олимп".

В пресс-службе городской администрации обещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию и назвать сроки открытия спортивного комплекса позднее.

ФСК Олимп Урай(2018)|Фото: yandex.ru/maps

Напомним, в начале декабря генеральный директор "Урайнефтегаз" Сергей Яскин попросил главу Урая Анатолия Иванова перераспределить запланированные в "Олимпе" мероприятия в другие спорткомплексы города с 10 декабря в связи с корпоративным празднованием нового года и подготовкой к нему.

Начальник управления по физкультуре и спорте Вадим Архипов пояснил, что все секции и запланированные мероприятия перешли в спортивный комплекс "Старт".

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Главу Урая попросили проверить закрытие спорткомплекса ради корпоративов "Лукойла"

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Теги: лукойл, урайнефтегаз, урай, физкультурно-спортивный комплекс олимп, фск олимп, новогодний корпоратив



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