14 Декабря 2018
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В вотчине "Лукойла" в ХМАО из-за корпоративов нефтяников почти на месяц закрыли спорткомплекс

Около 300 воспитанников физкультурно-спортивного комплекса "Олимп" в Урае вынуждены ездить на тренировки на другой конец города из-за подготовки новогодних корпоративов компании "Урайнефтегаз" (принадлежит "Лукойл"). В письме главе Урая Анатолию Иванову генеральный директор компании Сергей Яскин просит перераспределить запланированные в "Олимпе" мероприятия в другие спорткомплексы города с 10 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с корпоративным празднованием коллектива предприятия ТПП "Урайнефтегаз" Нового 2019 года и необходимостью выполнению подготовительных работ по оформлению зала в ФСК "Олимп", прошу вас согласовать дату начала вышеуказанных работ с 10 декабря 2018 г., перераспределив запланированные мероприятия в другие спорткомплексы города", - говорится в письме Сергея Яскина главе Урая, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

На письме стоят подписи директора "Урайнефтегаза", начальника управления по физкультуре и спорту Урая Вадима Архипова и руководителя спорткомплексов "Олимп" и "Старт" Владимира Кривоногова.

Начальник управления по физкультуре и спорте Вадим Архипов пояснил Накануне.RU, что "Олимп" закрылся не полностью: платные тренажерные залы продолжают работать.

"Олимп" закрылся частично, там платные услуги оказываются. Одно из условий было то, что 10 декабря комплекс полностью не закрывается, а частично работает, работают платные услуги, "тренажерки", - рассказал Архипов.

ФСК Олимп Урай(2018)|Фото: vk.com/uraycentrgto2015

11 декабря в группе городского центра тестирования ГТО Урая, который расположен в ФСК "Олимп", появилось объявление о переносе мероприятий в детско-юношескую спортивную школу "Старт", которая находится на другом конце города.

"Секции перешли в "Старт", все запланированные мероприятия в плановом режиме пройдут там. Какой уж там конец города, у нас все в шаговой доступности", - возразил глава управления по физкультуре и спорту Урая.

ФСК Олимп Урай(2018)|Фото: yandex.ru/maps

ФСК "Олимп" (1Г-66) - единственный спорткомплекс в районе

Вадим Архипов добавил, что всего в "Олимпе", в отделении дзюдо, занимается около 300 детей.

"Лукойл" арендует помещения муниципального спорткомплекса, поэтому понесет все расходы на их содержание "с соблюдением всех требований", заверил чиновник.

ФСК Олимп Урай(2018)|Фото: yandex.ru/maps

Урай является моногородом. Основное нефтегазодобывающее предприятие "Урайнефтегаз" входит в состав нефтяной компании "Лукойл". Глава города Анатолий Иванов сам является выходцем из "Урайнефтегаза", имеет звание ветерана труда ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

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В вотчине "Лукойла" в ХМАО из-за корпоративов нефтяников почти на месяц закрыли спорткомплекс

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Теги: лукойл, урайнефтегаз, урай, физкультурно-спортивный комплекс олимп, фск олимп, новогодний корпоратив



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