В вотчине "Лукойла" в ХМАО из-за корпоративов нефтяников почти на месяц закрыли спорткомплекс

Около 300 воспитанников физкультурно-спортивного комплекса "Олимп" в Урае вынуждены ездить на тренировки на другой конец города из-за подготовки новогодних корпоративов компании "Урайнефтегаз" (принадлежит "Лукойл"). В письме главе Урая Анатолию Иванову генеральный директор компании Сергей Яскин просит перераспределить запланированные в "Олимпе" мероприятия в другие спорткомплексы города с 10 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с корпоративным празднованием коллектива предприятия ТПП "Урайнефтегаз" Нового 2019 года и необходимостью выполнению подготовительных работ по оформлению зала в ФСК "Олимп", прошу вас согласовать дату начала вышеуказанных работ с 10 декабря 2018 г., перераспределив запланированные мероприятия в другие спорткомплексы города", - говорится в письме Сергея Яскина главе Урая, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

На письме стоят подписи директора "Урайнефтегаза", начальника управления по физкультуре и спорту Урая Вадима Архипова и руководителя спорткомплексов "Олимп" и "Старт" Владимира Кривоногова.

Начальник управления по физкультуре и спорте Вадим Архипов пояснил Накануне.RU, что "Олимп" закрылся не полностью: платные тренажерные залы продолжают работать.

"Олимп" закрылся частично, там платные услуги оказываются. Одно из условий было то, что 10 декабря комплекс полностью не закрывается, а частично работает, работают платные услуги, "тренажерки", - рассказал Архипов.

11 декабря в группе городского центра тестирования ГТО Урая, который расположен в ФСК "Олимп", появилось объявление о переносе мероприятий в детско-юношескую спортивную школу "Старт", которая находится на другом конце города.

"Секции перешли в "Старт", все запланированные мероприятия в плановом режиме пройдут там. Какой уж там конец города, у нас все в шаговой доступности", - возразил глава управления по физкультуре и спорту Урая.

ФСК "Олимп" (1Г-66) - единственный спорткомплекс в районе

Вадим Архипов добавил, что всего в "Олимпе", в отделении дзюдо, занимается около 300 детей.

"Лукойл" арендует помещения муниципального спорткомплекса, поэтому понесет все расходы на их содержание "с соблюдением всех требований", заверил чиновник.

Урай является моногородом. Основное нефтегазодобывающее предприятие "Урайнефтегаз" входит в состав нефтяной компании "Лукойл". Глава города Анатолий Иванов сам является выходцем из "Урайнефтегаза", имеет звание ветерана труда ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".