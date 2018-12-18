В Екатеринбурге водитель автобуса высадил школьницу посреди пути

В Екатеринбурге организована проверка о соблюдении прав несовершеннолетних, а также законодательства, регулирующего деятельность по организации перевозок пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, водитель автобуса маршрута № 21 потребовал от 16-летней девушки покинуть салон, так как она оставалась последней в автобусе. В результате несовершеннолетняя, оплатившая проезд, не смогла доехать до места назначения.

Информация об этом появилась в местных СМИ. Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент.