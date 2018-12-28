Защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски перешел в московское "Динамо"

Защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски продолжит карьеру в московском "Динамо". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Уральская команда передала спортивные права на словацкого защитника столичному клубу в обмен на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне Михал перебрался в систему "Каролины" и сыграл 23 матча в АХЛ за "Шарлотт", набрав в них 4 (1+3) балла при показателе полезности "+7".

Стоит отметить, что сейчас московское "Динамо" возглавляет экс-главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" подписал контракт с защитником Кириллом Кольцовым.