ХК "Автомобилист" подписал контракт с защитником Кириллом Кольцовым

ХК "Автомобилист" подписал двусторонний контракт до конца сезона с защитником Кириллом Кольцовым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Кольцов родился 1 февраля 1983 года в Челябинске и является воспитанником "Трактора". В 2002 году на драфте НХЛ был выбран во втором раунде под общим 49 номером клубом Vancouver Canucks. Профессиональную карьеру начал в омском "Авангарде", а в 2003 году отправился в Северную Америку, где два сезона выступал в АХЛ за Manitoba Moose. Всего в АХЛ он сыграл 102 матча, набрав 49 (10 + 39) очков.

В 2004 году Кольцов вернулся в "Авангард", а в 2007 году перешел в "Салават Юлаев", с которым стал сначала чемпионом России (Суперлига), а затем выиграл Кубок Гагарина (2011). Также выступал за "Торпедо", "Трактор" и "Спартак". Всего в КХЛ сыграл 573 матча, набрав 320 (74 + 246) очков. Неоднократно признавался лучшим защитником недели, месяца и всего сезона в КХЛ.

Победитель чемпионатов мира U18 (2001) и U20 (2003). Нынешний сезон игрок начал в "Буране" (ВХЛ), где в 10 встречах набрал 6 (1 + 5) очков.

Напомним, недавно "Автомобилист" подписал лучшего бомбардира Высшей хоккейной лиги.