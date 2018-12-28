28 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО В России

Восемь детей пострадали в ДТП на Алтае: Бастрыкин поручил завести дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае, в котором пострадали восемь детей.

Расследование поручено Главному следственному управлению СК России, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным регионального главка МВД, в ночь на пятницу в Зональном районе края столкнулись автомобиль ВАЗ 21063 и микроавтобус. Травмы получили 10 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

12 декабря в ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек.

Микроавтобус "Мерседес Спринтер" с туристами из Санкт-Петербурга направлялся в Пушкинские Горы. Автомобиль в условиях гололеда при резком торможении съехал в кювет и перевернулся.

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Восемь детей пострадали в ДТП на Алтае: Бастрыкин поручил завести дело

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Теги: дтп, алтай, александр бастрыкин



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