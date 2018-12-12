ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом: пострадали девять человек

В ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек.

Авария произошла вечером 11 декабря у населенного пункта Коноплюшка. Микроавтобус "Мерседес Спринтер" с туристами из Санкт-Петербурга направлялся в Пушкинские Горы.

Автомобиль в условиях гололеда при резком торможении съехал в кювет и перевернулся.

Всего в автобусе находилось 17 пассажиров. Пострадавшие в основном получили травмы средней степени тяжести. Самый молодой пассажир - 1999 года рождения - получил тяжелые повреждения.

Глава региона Михаил Ведерников взял расследование причин аварии на личный контроль.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в Псковской области.

Автоавария произошла 22 мая на автодороге Р-23 в Стругокрасненском районе. Пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург, съехал в кювет.

В автобусе находилось 29 человек, 26 из них – дети. Пострадали 13 человек - двое взрослых и 11 несовершеннолетних.