ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом: пострадали девять человек

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Северо-Западный ФО В России

ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом: пострадали девять человек

В ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек.

Авария произошла вечером 11 декабря у населенного пункта Коноплюшка. Микроавтобус "Мерседес Спринтер" с туристами из Санкт-Петербурга направлялся в Пушкинские Горы.

Автомобиль в условиях гололеда при резком торможении съехал в кювет и перевернулся.

Всего в автобусе находилось 17 пассажиров. Пострадавшие в основном получили травмы средней степени тяжести. Самый молодой пассажир - 1999 года рождения - получил тяжелые повреждения.

Глава региона Михаил Ведерников взял расследование причин аварии на личный контроль.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в Псковской области.

Автоавария произошла 22 мая на автодороге Р-23 в Стругокрасненском районе. Пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург, съехал в кювет.

В автобусе находилось 29 человек, 26 из них – дети. Пострадали 13 человек - двое взрослых и 11 несовершеннолетних.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом: пострадали девять человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, дтп, псков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1168

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети