Бывшая жена Марата Башарова давала комментарии за нынешнюю супругу

История об "избиении" жены актера Марата Башарова обрастает новыми подробностями.

Ранее СМИ со ссылкой на брата супруги актера сообщили, что Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Якобы, травму ей нанес артист.

Позже радиостанция "Говорит Москва" дала опровержение, сославшись уже на саму Елизавету. Однако, выяснилось, что от имени "действующей" жены Башарова с журналистами говорила его бывшая супруга Елизавета Круцко, которая также являлась агентом Марата.

"Как полагала редакция, в телефонном разговоре сообщения о побоях опровергла нынешняя супруга Башарова - Шевыркова. Позже выяснилось, что в нашей телефонной базе за контактом "Елизавета жена Башарова, агент" был закреплён номер одной из бывших жён актёра - Елизаветы Круцко. С опозданием мы выяснили, что корреспондент беседовал не с той Елизаветой, то есть с Круцко. Отметим, что Круцко корреспондент звонил дважды. Она не была удивлена предложенными ей вопросами, а также упоминаниями её брата, как источника информации, и Башарова, как её действующего супруга", - говорится в заметке радиостанции.

В своем Telegram-канале глава радиостанции Сергей Доренко отметил: "У Башарова две жены Елизаветы, и одна из них крутила нам мозги, точно понимая, что вводит людей в заблуждение".

После развода с Башаровым Круцко сохранила с ним хорошие отношения и продолжила работать с экс-супругом. У пары есть общая дочь Амели. Во времена начала романа Башарова с Шевырковой две Елизаветы близко общались. Например, втроем эта компания была замечена на отдыхе в Турции.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Башаров сломал жене нос. В этой связи многие вспомнили историю развода Марата со второй женой – Екатериной Архаровой. Она пожаловалась на насилие со стороны мужа, в частности, сообщала про сломанный нос.