27 Декабря 2018
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Бывшая жена Марата Башарова давала комментарии за нынешнюю супругу

История об "избиении" жены актера Марата Башарова обрастает новыми подробностями.
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Ранее СМИ со ссылкой на брата супруги актера сообщили, что Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Якобы, травму ей нанес артист.

Позже радиостанция "Говорит Москва" дала опровержение, сославшись уже на саму Елизавету. Однако, выяснилось, что от имени "действующей" жены Башарова с журналистами говорила его бывшая супруга Елизавета Круцко, которая также являлась агентом Марата.

"Как полагала редакция, в телефонном разговоре сообщения о побоях опровергла нынешняя супруга Башарова - Шевыркова. Позже выяснилось, что в нашей телефонной базе за контактом "Елизавета жена Башарова, агент" был закреплён номер одной из бывших жён актёра - Елизаветы Круцко. С опозданием мы выяснили, что корреспондент беседовал не с той Елизаветой, то есть с Круцко. Отметим, что Круцко корреспондент звонил дважды. Она не была удивлена предложенными ей вопросами, а также упоминаниями её брата, как источника информации, и Башарова, как её действующего супруга", - говорится в заметке радиостанции.

В своем Telegram-канале глава радиостанции Сергей Доренко отметил: "У Башарова две жены Елизаветы, и одна из них крутила нам мозги, точно понимая, что вводит людей в заблуждение".

После развода с Башаровым Круцко сохранила с ним хорошие отношения и продолжила работать с экс-супругом. У пары есть общая дочь Амели. Во времена начала романа Башарова с Шевырковой две Елизаветы близко общались. Например, втроем эта компания была замечена на отдыхе в Турции.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Башаров сломал жене нос. В этой связи многие вспомнили историю развода Марата со второй женой – Екатериной Архаровой. Она пожаловалась на насилие со стороны мужа, в частности, сообщала про сломанный нос.

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Бывшая жена Марата Башарова давала комментарии за нынешнюю супругу

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Теги: марат башаров, елизавета шевыркова, елизавета круцко, комментарий, домашнее насилие



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