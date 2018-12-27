27 Декабря 2018
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СМИ: Марат Башаров сломал супруге нос

В сети появилось сообщение о том, что актер Марат Башаров (44), якобы, избил свою супругу Елизавету Шевыркову.

Вот что пишет Telegram-канал сайта Super.Ru: " Брат девушки сообщил, что Марат сломал своей супруге Лизе Шевырковой нос, и сейчас ей оказывают помощь в больнице". Официального подтверждения информации пока нет.

Елизавета и Марат поженились в сентябре прошлого года. Свадьба была скромной, молодожены просто расписались в загсе и недолго погуляли в ресторане, пригласив 20 самых близких человек.

У супругов растет сын Марсель, он родился за год до свадьбы.

Впервые в свет Башаров вышел с Шевырковой, когда она уже была на позднем сроке беременности – это было на Московском международном кинофестивале.

У Башарова есть 12-летняя дочь Амели от брака с Елизаветой Круцко. А в два года назад Марат развелся с Екатериной Архаровой. Расставание менее чем после года брачных отношений было скандальным: Архарова обвинила Башарова в побоях и пьянстве, причем речь тоже шла о сломанном носе.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. За первичное совершение побоев сейчас предусмотрена административная ответственность (ранее за побои была установлена уголовная ответственность сроком до двух лет лишения свободы).

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СМИ: Марат Башаров сломал супруге нос

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Теги: марат башаров, елизавета шевыркова, домашнее насилие, побои, сломанный нос



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