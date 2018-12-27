27 Декабря 2018
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"Я дома, все в порядке": жена Башарова заявила, что тот ее не бил

Жена известного российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова опровергла появившуюся информацию о том, муж ее избил.

Напомним, ранее стало известно, что Башаров якобы избил свою супругу и сломал ей нос, в результате чего та попала в больницу. Елизавета и Марат поженились в сентябре прошлого года. У супругов растет сын, который родился за год до свадьбы.

Однако сама Шевыркова заявила, что муж ее не избивал и она не обращалась ни в какие клиники.

Марат Башаров Елизавета Шевыркова(2016)|Фото:Василий Сергеев/HELLO!

"Я дома, все в порядке, нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации. Сама сейчас буду вести расследование", - рассказала она изданию "Говорит Москва".

Напомним, два года назад Марат Башаров развелся с Екатериной Архаровой, обвинившей его в побоях и пьянстве, причем речь тоже шла о сломанном носе.

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"Я дома, все в порядке": жена Башарова заявила, что тот ее не бил

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Теги: Башаров, жена, избил, актер



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Ранее 27.12.2018 10:58 Мск СМИ: Марат Башаров сломал супруге нос

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