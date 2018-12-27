27 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Подмосковье задержан водитель, устроивший дрифт на воинском мемориале

В Подмосковье задержан водитель иномарки, устроивший дрифт на воинском мемориале. Его ждет наказание.
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Как сообщила Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в полицию поступил сигнал, что неизвестный на автомобиле совершает различные маневры на воинском мемориале в Люберцах. Вскоре был задержан 19-летний уроженец Пензенской области, который на арендованной иномарке въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем и стал совершать там развороты.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него был составлен протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Теперь ему грозит штраф в размере 2,5 тыс. руб. или административный арест - до 15 суток.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре в Москве был арестован водитель иномарки, нарушивший ПДД 159 раз.

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В Подмосковье задержан водитель, устроивший дрифт на воинском мемориале

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Теги: водитель, дрифт, Подмосковье



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