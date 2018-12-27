Бывший министр госбезопасности КНР за взятки осуждён на пожизненное заключение с конфискацией имущества

Народный суд средней инстанции китайского города Далянь вынес приговор бывшему замминистра госбезопасности КНР Ма Цзяню. Опальному политику вменяется получение взяток, принуждение к сделкам и торговля инсайдерской информацией.

Как сообщает "Ванъи синьвэнь", суд счёл, что размер взяток был чрезвычайно велик, в результате действий коррупционера национальные и государственные интересы серьёзно пострадали.

Ма Цзянь приговорён к пожизненному заключению и лишению политических прав, полной конфискации имущества. Всё то, что Ма получил незаконным путём, изъято в пользу государства. Он согласился с приговором суда и не стал обжаловать его. Приговор оглашался в присутствии близких родственников Ма, членов Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Ма Цзянь родился в провинции Цзянси в 1956 г., получил юридическое образование, с 2006 г. – заместитель министра государственной безопасности КНР, попал под наблюдение из-за нарушений дисциплины ещё в 2015 г., а с февраля 2017 г. оказался под следствием по обвинению в коррупции.

Недавно, выступая с речью, посвящённой 40-летию политики открытости и реформ, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что благодаря нулевой терпимости к коррупции Китаю удалось добиться "ошеломляющей победы" над этим явлением.