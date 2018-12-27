27 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Тюменец спас от холода ребенка, который в -35 сбежал от родителей после ссоры из-за оценки

Житель Тюмени спас восьмилетнего школьника, который в мороз оказался один на улице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Мальчик в одиночестве гулял в пять утра 26 декабря по городу, температура в это время была минус 35. В это время Владимир Турков направлялся на работу. Он подошел к ребенку, спросил, что произошло. Узнав, что ребенок потерялся и не ночевал дома, тюменец тут же позвонил в полицию. После он пошел вместе с мальчиком в ближайший магазин, чтобы согреться.

Позже выяснилось, что вечером 25 декабря мальчик поссорился с родителями из-за плохой оценки и в ответ ушел из дома и направился к бабушке. По дороге ребенок заблудился. Зайдя в ближайший подъезд, мальчик провел там всю ночь. В пять утра он продолжил искать дорогу к бабушке. Благодаря неравнодушию Туркова удалось вернуть ребенка родителям.

Глава полиции Тюмени Петр Вагин поблагодарил Туркова за неравнодушие и вручил благодарственное письмо и памятные сувениры от городский полиции.

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Тюменец спас от холода ребенка, который в -35 сбежал от родителей после ссоры из-за оценки

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Теги: спасение ребенка, Владимир Турков, Пётр Вагин



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