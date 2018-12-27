Оскандалившийся в Испании Промес может вернуться в московский "Спартак"

СМИ сообщили, что атакующий полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес скоро может вернуться в московский "Спартак".

Напомним, Промес перебрался из столичного клуба в Испанию в конце августа этого года. Он принял участие в 14 матчах Примеры, в которых не отметился какими-либо результативными действиями.

Как утверждает "Чемпионат", существует вариант, при котором 26-летний футболист вернется в "Спартак" на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом в трансфере якобы заинтересован сам Квинси, а "Севилья" готова отпустить игрока.

Напомним, на днях Промес был оштрафован в Испании за вождение в нетрезвом виде. А летом этого года появлялась информация, что во время отпуска на Ибице полузащитник был задержан местной полицией за избиение своей жены.