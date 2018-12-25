Экс-нападающий "Спартака" оштрафован за пьяную езду в Испании

Экс-форвард московского "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом пишут испанские СМИ.

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Сообщается, что поздно вечером 18 декабря полицейские остановили автомобиль, за рулем которого сидел Промес, и попросили его пройти тест на алкоголь. Он показал положительный результат. Стражи порядка немедленно конфисковали машину, а футболиста вызвали в суд.

В итоге ему был назначен штраф, сумма которого не разглашается. Уточняется, что сам Промес согласился с таким решением.

Напомним, летом этого года появлялась информация, что Квинси Промес во время отпуска на Ибице был задержан испанской полицией за избиение своей жены.