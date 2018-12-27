"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram

Поисковый сервис "Яндекс" удалил из выдачи ссылки на официальный сайт Telegram. При запросе отображаются сторонние ссылки, связанные с мессенджером.

Представители компании заявили, что подобное может происходить в том случае, если ссылка присутствует в реестре Роскомнадзора.

В "Яндексе" пояснили, что поисковый сервис убирает ссылки в автоматическом режиме по мере поступления новых данных из системы ведомства, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские власти тестируют новую технологию блокировки Telegram. На них РКН собирается потратить 20 млрд руб.

Средства предназначены на закупку монтаж оборудования. Новая система будет построена на технологии "глубокого анализа пакетов", с помощью нее можно анализировать весь трафик, выделяя из него "пакеты", характерные для тех или иных сайтов и приложений, а затем осуществляя блокировку.

Кампания по блокировке мессенджера началась 16 апреля. В конце августа Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда.