Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую блокировку Telegram

В следующем году Роскомнадзор планирует продолжить борьбу с блокировкой Telegram.

На это ведомство намерено потратить 20 млрд руб. Средства предназначены на закупку оборудования и его монтаж. Новая система будет построена на технологии "Глубокий анализ пакетов". Оборудование DPI анализирует весь трафик, выделяя из него пакеты, характерные для тех или иных сайтов и приложений, а затем блокирует нежелательный трафик.

Сейчас Роскомнадзор блокирует ресурсы по IP-адресам. Однако блокировка миллионов IP-адресов в случае с Telegram оказалась неудачной. Оборудование будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Минкомсвязи признали, что полностью заблокировать Telegram не представляется возможным, так как у основателей мессенджера достаточно для этого ресурсов.

Тем временем, Мосгорсуд отказался передавать кассационную жалобу представителей Telegram по делу о блокировке мессенджера на рассмотрение президиума, передает "Интерфакс".