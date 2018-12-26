Росздравнадзор 27 декабря начнет проверку обстоятельств заболевания детей гепатитом С в Приамурье

Управление Росздравнадзора Амурской области начнет проверку факта заболевания детей гепатитом С, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора РФ.

Как отмечается, территориальный орган выйдет на проверку уже 27 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что 26 больных онкологией детей заразились гепатитом C. Расследование ведется с лета. Основная версия - халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, пробок от катетеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил".