26 Декабря 2018
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26 онкобольных детей в Приамурье заразились гепатитом С в больнице

В Амурской области следователи выясняют обстоятельства заболевания детей гепатитом С.

Как сообщили Накануне.RU, проверка была проведена в Амурской областной детской клинической больнице региональным управлением Роспотребнадзора.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Максимальное наказание - ограничение свободы на 1 год.

Губернатор региона Василий Орлов сообщил РИА Новости, что заразились 26 больных онкологией детей. Расследование ведется с лета. Основная версия - халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, пробок от катетеров.

Напомним, ранее урайская больница оказалась втянута в скандал: девять человек в разные годы заразились болезнью печени после очищения крови. Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что в 2013-16 гг. врачи при операции по очистке крови девяти пациентам вели себя халатно. Это привело к тому, что они заразились гепатитом.

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26 онкобольных детей в Приамурье заразились гепатитом С в больнице

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Теги: гепатит с, дети, амурская область



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