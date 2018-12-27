Стало известно о новых случаях заражения детей гепатитом С в Амурской области

В Приамурье выявляют новые случаи заражения несовершеннолетних гепатитом С.

К депутату законодательного собрания Амурской области Сергею Трушу обращаются родители детей, которые лечились в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице.

Как сообщил Труш РИА Новости, ситуация не только этого года, есть случаи 2013 и 2012 годов.

Напомним, ранее стало известно, что 26 больных онкологией детей заразились гепатитом C. Расследование ведется с лета. Основная версия - халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, пробок от катетеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Росздравнадзор начнет проверку 27 декабря.