РСТ Прикамья утвердила тариф на вывоз ТКО для "Теплоэнерго"

Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила тариф на вывоз ТКО для единого оператора "Теплоэнерго" в размере 3 840 руб. за тонну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РСТ Прикамья.

Действовать тариф начнет с 1 января 2019 г. Первые квитанции жители региона получат в феврале. Плата для жителей будет определяться на основании нормативов накопления мусора. Для многоквартирников - 10,6 кг на кв. м в год. Для индивидуальных жилых домов норматив 224 кг на одного проживающего в год. Таким образом при площади квартиры в 50 "квадратов" сумма ежемесячного платежа составит около 169 руб. В частном секторе - 71,6 руб.

В среднем увеличением коммунальных платежей не превысит 4%. Льготникам, в частности, многодетным семьям "Теплоэнерго" будет выставлять квитанции не более, чем двум проживающим в частном доме. В результате максимальный месячный платеж для них составит около 143 руб.

Напомним, во время онлайн-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников отвечая на вопросы жителей региона, отметил, что в новогодние праздники, все ответственные за уборку мусора специалисты будут работать.

"Все люди, которые этим занимаются, в новогодние праздники будут работать. Все отпуска отменены. Конечно, какие-то сбои возможны, потому пишите в инстаграм, напрямую, обращайтесь. Все вопросы будем оперативно решать", - заявил губернатор.

До конца года краевое министерство ЖКХ выйдет с предложением по изменении схемы обращения ТБО.