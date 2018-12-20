20 Декабря 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми усилят контроль за уборкой мусора в новогодние праздники

В Перми в новогодние каникулы будет усилен контроль за вывозом мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Вопрос был рассмотрен на еженедельном заседании временной рабочей группы по вопросам ТКО. Замглавы администрации Перми Игорь Субботин поручил составить графики дежурств районным администрациям и компаниям-перевозчикам и предоставить их в департамент ЖКХ.

Напомним, во время онлайн-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников отвечая на вопросы жителей региона отметил, что в новогодние праздники, все ответственные за уборку мусора специалисты будут работать.

"Все люди, которые этим занимаются, в новогодние праздники будут работать. Все отпуска отменены. Конечно, какие-то сбои возможны, потому пишите в инстаграм, напрямую, обращайтесь. Все вопросы будем оперативно решать", - заявил губернатор.

До конца года краевое министерство ЖКХ выйдет с предложением по изменении схемы обращения ТБО.

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В Перми усилят контроль за уборкой мусора в новогодние праздники

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Теги: Игорь Субботин, уборка мусора, новый год



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