26 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

"Источник заболевания нашли в сливочном масле": в московских детсадах массово отравились дети?

В Москве закрыли на карантин детский сад при школе №2051. В Сети появились слухи, что речь идет о массовом отравлении детей.

Как рассказала мать одного из пострадавших детей, симптомы отравления появились в ночь на 20 декабря: ребенок проснулся с криками и жалобами на сильные боли в животе. По ее словам, около 15 воспитанников детсада №2051 находятся в больнице, многие лечатся на дому.

"У семи пациентов анализы подтвердили наличие бактерии Шигеллы, больницы анализы не выдают на руки. Мы просим письменные отказы, но в больницах их предоставлять отказываются, приходится делать анализы через лаборатории. Лично общаюсь с мамой ребенка из седьмой группы детсада, буквально полчаса назад она мне сообщила, что получено подтверждение Шигеллы. Также общаюсь с мамой ребенка из детсада №2321 в Новокосино: у них у 13 детей подтвердилась дизентерия Шигелла. 50 у них заболели, источник заболевания нашли в сливочном масле. В садике провели дезинфекцию помещения, после того, как туда прибыли сотрудники Роспотребнадзора", - цитирует женщину Infox.ru.

скорая помощь, реанимация(2018)|Фото:Накануне.RU

В свою очередь, директор детсада №2051 настаивает на вспышке ОРВИ, хотя якобы лично получала на руки копии справок с результатами анализов, где ясно указывался возбудитель дизентерии.

"Нас приглашали на встречу с директрисой. На все наши вопросы по поводу источника отравления она говорит, что никаких подтвержденных диагнозов еще нет. Информацию о распространении дизентерии в соцсетях блокируют, а врачам, видимо, рекомендовали не разглашать данные анализов", - добавила мать пострадавшего ребенка.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Роспотребнадзор выяснил, по какой причине в екатеринбургской школе №25 массово отравились школьники. Оказалось, что причиной заболевания детей стали сотрудники пищеблока, у которых обнаружили норовирус и золотистый стафилококк.

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"Источник заболевания нашли в сливочном масле": в московских детсадах массово отравились дети?

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Теги: детсады, отравление, Москва



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