"Корпорация развития" потребовала пересмотра решения суда о выплате "Мостострою-12" 2 млрд рублей

"Корпорация развития" и ее дочерняя компания "Уралстройтехнологии" обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о пересмотре решения суда о солидарной выплате порядка 2 млрд руб. тюменской компании "Мостострой-12" за строительство моста через Надым на Ямале. В документах заявители ссылаются на вновь открывшиеся обстоятельство - заключение эксперта, на основании которого суд признал наличие долга "КР" перед мостостроителями, в Корпорации считают ложным, передает корреспондент Накануне.RU.

"Корпорация развития", напомним, разорвала отношения с "Мостостроем-12" после проведения экспертизы выполненных работ. Экспертизу провели немецкая DB International GmbH и Санкт-Петербургская ЗАО "Институт Гипростроймост", исследование выявило завышение объемов выполненных работ, а также использование б/у материалов на объекте под видом новых.

Вторая экспертиза прошла уже в рамках суда с "Мостостроем-12", выполнил ее эксперт СОДЭКС А.В. Болтунов. Фактически выполненные ООО "Мостострой-12" работы, указанные в актах, "соответствуют условиям договора от 2011 г. на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Надым на км. 991 автомобильной дороги Сургут-Салехард, участок Старый Надым - Надым, км. 982 - км. 1 000, нормативным требованиям, предусмотренным для данных видов работ и проектной документации в части объемов, стоимости и качества спорных работ", говорилось в заключении эксперта. Итог судебной экспертизы стал основанием для вынесения решения в пользу "Мостостроя-12". Как сообщало Накануне.RU, частично компания переуступила этот долг "Бруно финанс" и "Корпорации Северо-Запад", которые теперь требуют банкротства "КР".

Московский арбитраж готовится вновь приступить к рассмотрению дела по заявлению Корпорации и "Уралстройтехнологий", которые настаивают на пересмотре решения 2016 г. о выплате 2 млрд руб. В заявлении в суд Корпорация указывает на то, что экспертное заключение Болтунова А.В., является заведомо ложным, "что подтверждается постановлением о прекращении уголовного дела № 11702711401006064, возбужденного в отношении эксперта Болтунова А.В.". Суд назначил заседание по заявлению о пересмотре дела на февраль 2019 г.

Параллельно "КР" подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении долга - запрета на его взыскание. По мнению юристов Корпорации, если решение суда будет исполнено, то в случае его отмены в будущем вернуть средства не получится, так как у компаний отсутствуют ликвидные активы.

Напомним, "Мостострой-12" переуступил часть долга московским компаниям "Бруно финанс" и Корпорации "Северо-Запад", которые обратились в суд с иском о банкротстве "КР". ранее собеседники Накануне.RU указывали на то, что под угрозой банкротства структура оказалась, в том числе, благодаря действия бывшего и.о. гендиректора Сергея Новицкого.