25 Декабря 2018
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Минстрой: К октябрю в России выявлено свыше 1,3 тыс. "проблемных" домов

Свыше 1 тыс. 300 "проблемных" домов включено в реестр пострадавших граждан по состоянию на 1 октября 2018 года. Об этом рассказал глава Минстроя Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как он отметил, в планы-графики по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр пострадавших в результате незавершенности строительства объектов, включены 1 тыс. 352 дома. "В них заключено 96 тыс. 845 договоров долевого участия в строительстве", - сказал министр.

Мониторинг состояния проблемных объектов также осуществляет Единая информационная система жилищного строительства. С учетом ее функционирования выявлено дополнительно 654 проблемных дома.

Якушев подчеркнул, что в общей сложности в стадии проблематики находятся 2 тыс. 006 домов, которые определяются системой, как проблемные. "Субъекты подтвердили, что 1 тыс. 881 дом - проблемные, по оставшимся 125 продолжается дискуссия", - добавил глава Минстроя.

Как сообщало Накануне.RUобъем ввода жилья по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 58,2 млн кв. м., что на 3,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. 

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Минстрой: К октябрю в России выявлено свыше 1,3 тыс. "проблемных" домов

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Теги: Минстрой, Владимир Якушев, проблемные дома, реестр



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