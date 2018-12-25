В Забайкалье вновь взялись за дополнительные ограничения продажи алкоголя

В Забайкалье вновь заговорили о дополнительных ограничениях времени продажи алкоголя. На ужесточении настаивает прокуратура.

Напомним, в июле этого года депутаты краевого заксобрания проголосовали за увеличение до федеральных норм интервала времени, в который в магазинах можно продавать спиртное. Однако месяц назад прокуратура края вновь внесла предложение о дополнительных ограничениях. В ведомстве полагают, что именно продажа алкоголя до 23 часов стала причиной увеличения количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Тут стоит отметить, что в Забайкальском крае до лета этого года действовал один из самых жестких региональных законов по времени продажи выпивки: спиртное исчезало с прилавков уже в 20.00. Это повлекло увеличение нелегальных продаж. Из-за обращений граждан и бизнесменов был рассмотрен и принят законопроект об увеличении временного интервала.

Сейчас прокуратура требует запретить торговать спиртным с 21 часа вечера до 10 часов утра. К анализу предложений и доводов подключился экспертный совет при законодательном собрании, который установит, действительно ли закон отрицательно повлиял на криминогенную ситуацию, или же ее развитие обусловлено другими факторами, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно свердловская полиция накрыла подпольный алкогольный цех. Он скрывался под вывеской логистического центра и находился в здании свинарника.