Свердловская полиция накрыла подпольный алкоцех, скрывавшийся под вывеской логистического центра в здании свинарника

Полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области в ходе успешной спецоперации на территории бывшего свинокомплекса в селе Курьи Сухоложского района ликвидировали крупный подпольный цех по производству суррогатных видов коньяка и водки.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, незаконное предприятие скрывалось под вывеской логистического центра, а в здании экс-свинарника трудилось и жило большое количество гастарбайтеров. Силовую поддержку сыщикам оказывали местные полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии.

Мини-завод был огорожен забором из металлопрофиля и обеспечен системой видеонаблюдения, промышленной линией с ленточным транспортером, разливочными головками и барабаном для наклейки на пустые бутылки этикеток с наименованием алкогольной продукции. Когда оперуполномоченные нагрянули туда с проверкой, удалось обнаружить и задержать 32 бутлегера, в том числе 27 уроженцев стран ближнего зарубежья, в отношении которых составили протоколы об административном правонарушении по статье 18.10 части 1 КоАП РФ - незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России.

"Сотрудники полиции установили, что база принадлежит на праве собственности некоему гражданину Меркулову. Предприниматель сдал ее в аренду, к сожалению, не вникая в подробности того, кто и чем будет там заниматься. В ходе проведения осмотра места происшествия представители ОВД изъяли 20 тыс. 124 бутылки объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью под названием "Талка", "Арабская", "Сибирский родник", "Кенигсберг", "Лезгинка", упаковочную тару, отечественный конвейер, 94 тыс. 686 штук пустой стеклянной тары, регистратор с записями охранного видеонаблюдения и многие другие вещдоки.

Кроме того, сыщики назначили химико-лабораторное исследование на предмет наличия опасных для жизни и здоровья потребителей примесей и веществ, а также проинформировали наших партнеров из Росалкогольрегулирования с целью демонтажа подпольной промышленной линии по производству так называемой "паленки". Суррогат, по оперативным сведениям, бутлегеры реализовывали в небольших торговых точках и кафе на территории Свердловской и Тюменской областей. Нелегальный завод работал порядка двух месяцев, пока информация о нем не поступила в УБЭП", - прокомментировал полковник Горелых.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Сейчас проводится расследование.