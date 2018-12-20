Эксперты: перед новогодними праздниками магазины устроят распродажу просрочки

Эксперты Союза потребителей РФ считают, что перед новогодними праздниками стоит ждать массовую продажу просроченных продуктов, что будут сопровождать разные акции по снижению цен.

Как отмечают в Союзе, потребность в продуктах многократно возрастает в конце декабря, при этом россияне спешат и не смотрят на дату изготовления и срок годности товара, берут все подряд, а о том, что именно купили, узнают уже после.

В свою очередь, сопредседатель союза защиты прав потребителей Алексей Егармин говорит, что залежалый товар под новогодние праздники часто продают в ходе разных акций: продавцы рассчитывают на предпраздничную суету и рост спроса. На продукты устанавливают скидки в 50%, и народ, не задумываясь, сметает все. По мнению эксперта, так торговые точки чаще всего распродают конфеты и шоколад, а остальное направляют на производство выпечки или салатов.

На условиях анонимности работник одной из торговых сетей сообщил, что перед новогодними праздниками реализуется все, что залеживалось многие месяцы, также просрочку зачастую подмешивают к свежим продуктам. Он отмечает, что россияне редко возвращают плохой товар: кому-то лень, кто-то потерял чек, а некоторые вообще не замечают, что они купили, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, на днях премьер-министра РФ Дмитрия Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты на 10% из-за увеличения стоимости отпуска топлива. Между тем, реальные доходы россиян продолжают падать.