Эксперты: перед новогодними праздниками магазины устроят распродажу просрочки

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Эксперты: перед новогодними праздниками магазины устроят распродажу просрочки

Эксперты Союза потребителей РФ считают, что перед новогодними праздниками стоит ждать массовую продажу просроченных продуктов, что будут сопровождать разные акции по снижению цен.

Как отмечают в Союзе, потребность в продуктах многократно возрастает в конце декабря, при этом россияне спешат и не смотрят на дату изготовления и срок годности товара, берут все подряд, а о том, что именно купили, узнают уже после.

В свою очередь, сопредседатель союза защиты прав потребителей Алексей Егармин говорит, что залежалый товар под новогодние праздники часто продают в ходе разных акций: продавцы рассчитывают на предпраздничную суету и рост спроса. На продукты устанавливают скидки в 50%, и народ, не задумываясь, сметает все. По мнению эксперта, так торговые точки чаще всего распродают конфеты и шоколад, а остальное направляют на производство выпечки или салатов.

Молоко, магазин, продукт, торговая сеть(2015)|Фото: Накануне.RU

На условиях анонимности работник одной из торговых сетей сообщил, что перед новогодними праздниками реализуется все, что залеживалось многие месяцы, также просрочку зачастую подмешивают к свежим продуктам. Он отмечает, что россияне редко возвращают плохой товар: кому-то лень, кто-то потерял чек, а некоторые вообще не замечают, что они купили, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, на днях премьер-министра РФ Дмитрия Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты на 10% из-за увеличения стоимости отпуска топлива. Между тем, реальные доходы россиян продолжают падать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты: перед новогодними праздниками магазины устроят распродажу просрочки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: магазины, просрочка, Новый год



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1881

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети