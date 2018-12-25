25 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

Талькову-младшему грозит два года тюрьмы

В отношении сына певца Игоря Талькова возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"), сообщает Telegram-канал "Следак шепнул".

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

В ноябре сообщалось о задержании Талькова-младшего за вождение в нетрезвом виде. Музыкант был за рулем внедорожника, от освидетельствования он отказался.

При этом в 2016 году его уже лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду.

Тальков-младший – сын известного советского и российского артиста Игоря Талькова. Тоже является музыкантом - основатель группы "МирИмиР" (2009). У Игоря трое детей.

Напомним, ранее стало известно о возобновлении расследования убийства Талькова в 1991 году. Суд удовлетворил ходатайство супруги певца Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

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Талькову-младшему грозит два года тюрьмы

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Теги: игорь тальков-младший, уголовное дело



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Ранее 30.11.2018 13:10 Мск СМИ: В Москве задержали сына певца Игоря Талькова

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