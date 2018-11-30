30 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

СМИ: В Москве задержали сына певца Игоря Талькова

В сети появилась информация о задержании музыканта Игоря Талькова-младшего (37). Ссылаясь на Mash, "Лайф" сообщает, что Тальков был за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии, но от освидетельствования отказался. При этом "Комсомолке" мать мужчины Татьяна сообщила, что ее сына не задерживали и эта информация – "полная ерунда".
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Тальков-младший – сын известного советского и российского артиста Игоря Талькова. Тоже является музыкантом - основатель группы "МирИмиР" (2009). У Игоря трое детей.

С женой Татьяной Игорь Тальков прожил в браке 11 лет. 14 октября 1981 родился сын Игорь Тальков-младший, которого Игорь обожал. После смерти мужа Татьяна пробовала учиться на психолога, но потом оставила этот замысел. Станислав Говорухин предложил ей поработать во время съёмок одного из своих фильмов. С этого времени Татьяна Талькова работает ассистентом режиссёра в кинокомпании "Мосфильм".

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Когда Игорь был убит, его сыну Игорю Талькову-младшему было девять лет. В одном из интервью он признался, что в то время не хотел заниматься музыкой. Со слов Талькова-младшего, его увлечение музыкой началось с пятнадцати лет. Вначале он нашёл синтезатор отца и из любопытства стал разбираться в принципе звучания инструмента. Со временем он освоил этот инструмент и стал писать песни. В 2005 году вышел его первый альбом "Надо жить". Альбом состоит из восемнадцати песен, пятнадцать из которых — произведения самого Игоря Талькова-младшего, а три — песни его отца в новой аранжировке.

Две недели назад стало известно о возобновлении расследования Талькова в 1991 году, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Суд удовлетворил ходатайство Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

Убийство музыканта произошло в воскресенье 6 октября 1991 г. во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Одно из самых таинственных преступлений было совершено во время потасовки охранников Игоря Талькова и его концертного директора Валерия Шляфмана с ранее судимым охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.

В январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль

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СМИ: В Москве задержали сына певца Игоря Талькова

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Теги: игорь тальков-млажший, нетрезвое вождение, убийство игоря талькова



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