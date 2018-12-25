В Екатеринбурге начнут проектировать вторую ветку метро с 2019 года

В Екатеринбурге начнут проектировать вторую ветку метро в 2019 году. Об этом в эфире одного из городских телеканалов рассказал глава города Александр Высокинский. По его словам, к работе над проектом присоединился полпред УрФО Николай Цуканов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы не останавливаем работу по второй ветке метро. Думаю, что в течение 2019 года предусмотрим небольшую строчку в бюджете на начало рабочего проектирования. Закладывать всю сумму на проектирование достаточно опасно, потому что любой проект через три года устаревает. Как только будет принципиальное "да" из Москвы и региона, мы достаточно быстро сможем осуществить процесс рабочего проектирования", - добавил мэр Екатеринбурга.

Напомним, что в августе этого года заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко сообщил, что строительство новых веток метро не является приоритетом для руководства города, поскольку подземка, в отличие от городского наземного транспорта, не предполагает использования частных средств (путем заключения концессионных соглашений).

Отметим, что в дальнейшем в Екатеринбурге появятся закрытые пересадочные узлы, где будут останавливаться автобусы и трамваи. Также глава города пообещал рассчитать, сколько уйдет денег на канатную дорогу от Ботаники до Академического.