Для екатеринбургского метро закупят новые вагоны за полмиллиона

Екатеринбургский метрополитен планирует в 2019 году закупить восемь новых вагонов. Согласно конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, обновление парка обойдется в 562 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU

Закупку осуществляет ЕМУП "Метрополитен" за счет собственных средств. Всего планируется закупить четыре головных вагона и четыре – промежуточных. Подрядчик должен будет изготовить вагоны в течение 35 дней с момента заключения договора. Поставка товара осуществляется поставщиком за его счет, вагоны должны быть доставлены до "Электродепо Калиновское" по железнодорожным путям.

Головные вагоны должны иметь 39 мест, а в промежуточных - по 48 мест.

Победителя аукциона объявят 14 января.