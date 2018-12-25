Россия не будет участвовать в проекте всемирного интернета

Правительство России опровергло сообщения о планах заключения соглашения с компанией OneWeb, которая развивает всемирный интернет, в обмен на предоставление ей частот.

"В правительстве ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни, тем более, председателя правительства не обсуждался вопрос подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот. Сейчас этот вопрос тоже не обсуждается", - заявил министр связи Константин Носков.

Ранее Reuters сообщило, что американский спутниковый оператор OneWeb предложил Москве купить долю в проекте, который в ближайшие годы планирует покрыть весь мир спутниковым интернетом, в обмен на частоты для работы в России. Как говорят источник агенртства, топ-менеджеры OneWeb на встрече с главой кабмина Дмитрием Медведевым несколько месяцев назад предложили подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта в случае, если компании выделят частоты для работы в России, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, система спутниковой связи OneWeb несет угрозу национальной безопасности России. Как сообщил представитель ФСБ Владимир Садовников, она может использоваться в разведывательных целях. "Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной", – сказал он.

Тем временем, запуски своих спутников OneWeb заказывала у "Роскосмоса", для этого должны были использоваться ракеты "Протон". Еще раньше OneWeb заказала у России 21 запуск ракет "Союз" с 672 своими спутниками. Первый запуск планировался на конец 2017 года, но его несколько раз сдвигали.