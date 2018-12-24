24 Декабря 2018
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Пермский пороховой завод войдет в "Ростех"

Пермский пороховой завод войдет в число 14 предприятий по производству продукции спецхимии, которые будут переданы "Ростеху". Об этом в интервью РБК заявил министр промышленности Денис Мантуров.

По его словам, речь идет о казенных предприятиях, которые впервые будут вноситься в состав госкорпрации. "Это особый инструмент, который, возможно, потребует изменения нормативной базы", - сказал Мантуров.

"Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Предприятие сейчас выпускает гражданскую и машиностроительную продукцию.

Сегодня в "Ростех" в Прикамье входят "Мотовилихинские заводы". Краевые власти озвучивали планы по вхождению в госкорпорацию Машзавода им. Дзержинского.

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Пермский пороховой завод войдет в "Ростех"

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Теги: Ростех, Пермский пороховой завод, химические предприятия



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