Пермский пороховой завод войдет в "Ростех"

Пермский пороховой завод войдет в число 14 предприятий по производству продукции спецхимии, которые будут переданы "Ростеху". Об этом в интервью РБК заявил министр промышленности Денис Мантуров.

По его словам, речь идет о казенных предприятиях, которые впервые будут вноситься в состав госкорпрации. "Это особый инструмент, который, возможно, потребует изменения нормативной базы", - сказал Мантуров.

"Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Предприятие сейчас выпускает гражданскую и машиностроительную продукцию.

Сегодня в "Ростех" в Прикамье входят "Мотовилихинские заводы". Краевые власти озвучивали планы по вхождению в госкорпорацию Машзавода им. Дзержинского.