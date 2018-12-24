24 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин возглавил центр профилактики экстремизма

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин устроился на работу в Уральский федеральный университет, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на официальном сайте УрФУ, Тушин занял должность директора центра профилактики экстремизма. Подразделение входит в блок первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова. При этом ранее такой структуры в вузе не было, подробных данных о центре на сайте пока нет.

Напомним, Сергей Тушин много лет проработал в администрации Екатеринбурга. Он покинул мэрию с приходом на пост главы города Александра Высокинского в октябре этого года.

тушин сергей геннадьевич председатель комитета по аналитической работе администрации екатеринбурга(2017)|Фото: Накануне.ru

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Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин возглавил центр профилактики экстремизма

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Теги: Тушин, УрФУ, экстремизм



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