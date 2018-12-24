24 Декабря 2018
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Происшествия Южный ФО В России

В СКР уточнили число пострадавших при сходе электрички в Краснодарском крае

Транспортные следователи начали проверку по факту схода вагонов электрички в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили число пострадавших.

Напомним, все произошло рано утром на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская. Из-за схода селя с рельсов сошли два вагона электропоезда "Белореченская - Гойтх". Сообщалось, что трое пассажиров обратились за медицинской помощью, а на движение других поездов происшествие не повлияло.

сход вагонов электропоезда в Краснодарском крае(2018)|Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ

сход вагонов электропоезда в Краснодарском крае(2018)|Фото: Южное следственное управление на транспорте СК РФ

Как уточнили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали два человека - женщина и мужчина. Их в срочном порядке доставили в больницу города Белореченск.

Следователи уже выехали на место для проведения проверки. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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В СКР уточнили число пострадавших при сходе электрички в Краснодарском крае

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Теги: вагоны, сход, СКР



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Ранее 24.12.2018 10:03 Мск Под Туапсе два вагона электрички сошли с рельсов

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