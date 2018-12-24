В СКР уточнили число пострадавших при сходе электрички в Краснодарском крае

Транспортные следователи начали проверку по факту схода вагонов электрички в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили число пострадавших.

Напомним, все произошло рано утром на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская. Из-за схода селя с рельсов сошли два вагона электропоезда "Белореченская - Гойтх". Сообщалось, что трое пассажиров обратились за медицинской помощью, а на движение других поездов происшествие не повлияло.

Как уточнили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали два человека - женщина и мужчина. Их в срочном порядке доставили в больницу города Белореченск.

Следователи уже выехали на место для проведения проверки. Выясняются все обстоятельства случившегося.