Под Туапсе два вагона электрички сошли с рельсов

Два вагона электрички сошли с рельсов под Туапсе, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RUв пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

ЧП произошло около 06:03 на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская - Кривенковская. Из-за схода селя с рельсов сошли два вагонов электропоезда сообщением Белореченская - Гойтх.

Трое пассажиров обратились за медицинской помощью. Отмечается, что на движение других поездов происшествие не повлияло.

Ранее крупная авария произошла в Анкаре. Поезд, подъезжая к станции Маршандиз, врезался в локомотив для контроля состояния путей.

В результате столкновения несколько вагонов скоростного поезда сошли с рельсов. Еще два вагона протаранили опору надземного пешеходного перехода, который обрушился.

По последним данным, девять человек погибли, еще 47 получили ранения. Граждане России не пострадали в железнодорожной аварии.