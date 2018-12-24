В Муравленко достроят культурно-оздоровительный долгострой

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в очередной раз пытаются построить культурно-оздоровительный центр "Сибирь" в Муравленко, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание культурно-оздоровительного центра должно включать в себя киноконцертный зал на 608 мест, спортзал, тренажерный зал, большой и малый бассейн, площадку для боулинга с четырьмя дорожками, танцевальные и художественные студии, помещения для занятий музыкой и театральным искусством, кружковые комнаты.

На строительство комплекса выделен 1 млрд 302 млн руб. из бюджета автономного округа. Уже объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Заявки от компаний, желающих стать подрядчиком строительства, принимаются до 15 января. Итоги тендера будут подведены 25 января.

По планам властей, готов объект должен быть в ноябре 2020 года.

Отметим, что построить культурно-оздоровительный комплекс пытались уже несколько раз. В 2011 и в 2014 годах строительство центра возобновляли, но замораживали из-за недостатка финансирования.