Песков рассказал о липовых журналистах на итоговой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в итоговой пресс-конференции главы государства смогли принять участие липовые журналисты, а информация, которую они пытались донести до Владимира Путина, была недостоверной.

Напомним, традиционное общение президента со СМИ состоялось в минувший четверг, 20 декабря. Накануне.RU вело прямую трансляцию пресс-конференции.

По словам Пескова, пока известно об одной такой "не журналистке" - Алле Андреевой, которая пыталась выдать себя за обманутую дольщицу и рязанскую репортершу, но ни то, ни другое не соответствует действительности. Он отметил, что во время ежегодной пресс-конференции Путина были зафиксированы вопросы от людей, которые не являются работниками СМИ: они не задавали вопросы, а пытались жаловаться.

Как добавил пресс-секретарь, проверка показала, что часть жалоб недостоверна. Дмитрий Песков назвал ту информацию, которую пытались донести до президента, "клеветой", но никаких конкретных примеров не привел, пишет Infox.ru.

Напомним, аналитики выяснили, что самой обсуждаемой среди россиян темой пресс-конференции Путина стал его отказ отменить пенсионную "реформу".