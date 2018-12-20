Большая пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция

Президент Владимир Путин сегодня встречается с журналистами. Традиционная зимняя пресс-конференция проходит в 14-ый раз, в зале работают 1702 журналиста, в том числе корреспондент Накануне.RU.

14.27 Из всего вопроса журналистки Прайм про излишнюю нагрузку, которая ляжет на население в 2019 году - НДС, налог самозанятых и тарифы, несмотря на профицитный бюджет, - Путин, кажется, услышал только "профицитный бюджет" и обрадовался. Но потом рассказал про нефтегазовый дефицит, который нужно покрывать из кармана граждан. Чудес не будет, не ждите.

14.25 Журналист из Волгограда спрашивает нельзя ли вернуть расформированное 20 лет назад легендарное военное училище. Лучше поздно, конечно, чем никогда...

14.22 Ежегодный вопрос про "хорошего специалиста Кудрина". Ответ тоже традиционный - надо стремиться и жизнь наладится.

14.20 В кадре большой плакат "Ищу счастье". В этом году размеры плакатов впервые ограничили.

14.15 Наша песня хороша, начинай сначала. Путин снова говорит про "прыжок" и "прорыв". Первые результаты прыжков и прорывов уже шокировали страну в этом году - пенсионная "реформа", рост налогов, цен, тарифов и прочее

14.13 Первый вопрос от ТАСС - про целесообразность и возможность выполнения нацпроектов.

14.10 Владимир Путин верен своему стилю и является с небольшим опозданием