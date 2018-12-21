Самой обсуждаемой среди россиян темой пресс-конференции Путина стал его отказ отменить пенсионную "реформу"

Названы самые обсуждаемые темы в социальных сетях по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Соответствующее исследование было проведено аналитическим центром Brand Analytics.

Напомним, традиционное общение президента со СМИ состоялось в четверг, 20 декабря. Накануне.RU вело прямую трансляцию пресс-конференции.

Аналитики выяснили, что самой обсуждаемой в соцсетях темой стало предложение отменить пенсионную "реформу" и разъяснение Путина, почему он ничего не отменит. На втором месте оказался вопрос о возможности возвращения России к социализму и о ностальгии по СССР.

Среди других относительно популярных тем оказались антироссийские санкции, дедолларизация, проблемы жителей Крыма, ситуация в Донбассе и рост цен в России.

Опрошенные Накануне.RU по итогам пресс-конференции эксперты считают, что повестка власти и населения страны все больше расходятся.