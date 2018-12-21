Конституцию могут изменить, чтобы вписать в неё "Кемеровскую область - Кузбасс"

Совет народных депутатов Кемеровской области принял поправки в Устав региона, закрепляющие равнозначное использование терминов "Кемеровская область", "Кузбасс" и "Кемеровская область-Кузбасс".

Отмечается, что Кемеровская область, выделенная из состава Новосибирской ещё в 1943 г., совпадает с большей частью Кузнецкого угольного бассейна, описанного русским геологом Петром Чихачёвым ещё в XIX в.

Губернатор Сергей Цивилев предложил установить равнозначность всех терминов, использующихся при указании области. На сайте руководителя региона был проведён опрос, в котором приняли участие 70 684 жителя, 91% поддержал инициативу. Кроме того, предложение губернатора одобрили представители общественных организаций, политических партий, учреждений социальной сферы.

Изменения в Устав Кемеровской области вступят в силу после внесения указом президента Российской Федерации соответствующих изменений в Конституцию Российской Федерации. Сообщается, что переименование не повлечёт дополнительных расходов. ТАСС передаёт, что власти региона также планируют обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы он своим указом внёс изменения в ст. 65 Конституции России, в которой перечисляются все субъекты федерации.

По мнению политолога Максим Жарова, губернатор Цивилёв пытается таким образом сблизиться с населением. Это неофициальное название действительно используется уже несколько десятков лет, и не было необходимости вносить его в какие-то официальные документы.

"Я так понимаю, что губернатор хочет быть ближе к ним [людям], потому что его губернаторство начиналось не очень хорошо, все мы помним трагедию в "Зимней вишне", поэтому это шаг, направленный на нормализацию отношений с людьми. Кому-то это покажется популизмом, кому-то нет, посмотрим, в принципе, подобные шаги могут быть полезными, если их делать грамотно, если их сопровождать разъяснением своей позиции", - рассказал он Накануне.RU.